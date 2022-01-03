В Узбекистане на предприятиях «Узбекнефтегаза» ввели усиленный режим работы

CentralAsia (UZ) - Усиленный режим работы введен на предприятиях «Узбекнефтегаза» в Узбекистане в целях бесперебойной поставки природного и сжиженного газа, а также бензина и дизельного топлива населению, промышленности и потребителям.

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева с 1 по 15 января 2022 года на предприятиях компании введен «усиленный режим работы», сообщили в пресс-службе компании.

В зимний период и праздничные дни дежурные сотрудники в дневную и ночную смену полностью контролируют бесперебойную работу всех горнодобывающих, перерабатывающих и производственных предприятий.

Первые руководители всех предприятий лично находятся на рабочем месте в рамках «усиленного режима работы», обеспечивая непрерывность производственных процессов.

Председателем правления определены дополнительные меры по созданию благоприятных условий труда для всех объектов, оборудования, шахт и цехов предприятий и организаций с учетом посещения рабочих мест, питания и других необходимых мероприятий.

Под личным контролем руководителей ООО «UNG-Petro», Чинабадской нефтяной базы и Кучликской нефтяной базы будут организованы ночные рейды на АЗС с принятием мер по круглосуточному обеспечению потребителей бензином и дизельным топливом и недопущению искусственного повышения цен.