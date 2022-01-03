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Гульнара Каримова стала бабушкой

CentralAsia (UZ) -  Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова стала бабушкой. Ее сын Ислам Каримов–младший опубликовал на своей странице в Instagram фото своего первенца.

«Нам всё по зубам, жуём и улыбаемся», – отметил Ислам Каримов–младший в комментарии к фотографии.

В 2018 году внук бывшего президента Узбекистана, 25-летний Ислам Каримов попросил политического убежища у правительства Великобритании.

Старший внук Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении его матери, старшей дочери бывшего президента, началось уголовное расследование.

В августе 2017 года Каримов-младший пообещал опубликовать компромат на новое руководство страны и сообщил, что считает уголовное дело против матери сфабрикованным.

Ранее суд Швейцарии вынес постановление о конфискации 293 миллионов долларов с замороженных активов компании, связанной с Гульнарой Каримовой за вымогательство, уклонение от уплаты налогов. Еще 70 миллионов могут вернуть компании, поскольку не было доказано, что они получены в результате преступной деятельности.

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