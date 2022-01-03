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В Ташкенте молодые люди взорвали огнетушитель в новогоднюю ночь

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте ночью 1-го января во время празднования Нового года неизвестные подожгли огнетушитель на проезжей части напротив торгового центра «Самарканд дарвоза». В соцсетях распространилось видео инцидента.

Главное управление внутренних дел Ташкента прокомментировало инцидент со взрывом огнетушителя.

Как отметили в ведомстве, в отношении четырех человек возбуждено уголовное дело по факту поджога огнетушителя. Их обвиняют в нарушении правил обращения со взрывоопасными веществами и пиротехническими изделиями.

В результате взрыва госпитализировали трех человек – они получили травмы ног, живота, одному из пострадавших 2006 года рождения частично ампутировали пальцы на ноге.

Нарушителям грозит штраф от ста до двухсот базовых расчетных величин (1 БРВ равен $25), либо исправительными работами от двух до трех лет, либо ограничением свободы от трех до пяти лет.

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