В Монголии от коронавируса ревакцинировано более 917 тыс. человек

CentralAsia (MNG) - Благодаря бустерной дозе вакцины количество смертей от коронавируса в Монголии стремительно сокращается. По состоянию на последние сутки от этой болезни никто не умер.

К 3 января 2022 года первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) получили 69,7%, а оба компонента – 66,5% населения.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 266 тыс. 151 человек, вторую – 2 млн 164 тыс. 925 человек, третью - 917 тыс. 048 человек (28,2%).

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