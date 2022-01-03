В Роспотребнадзоре рассказали об опасном симптоме COVID-19 у детей

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CentralAsia (CA) - Коронавирус у детей может проявляться по-разному: помимо респираторных симптомов, возможны также «ковидные пальцы» — осложнение, напоминающее обморожение, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые «ковидные пальцы» — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал Горелов.

Собеседник агентства отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.

Наиболее тяжело болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки, заключил инфекционист.

Ранее заместитель главного врача клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Мария Петина объясняла, что синдром «ковидных пальцев относится к группе заболеваний (антиит), основанных на иммунопатологическом воспалении сосудов — вен, капилляров, артерий и артериол. Она подтвердила, что этот симптом часто проявляется при коронавирусе у детей. Пациенты с «ковидными пальцами» жалуются на отек, боль и зуд, говорила специалист.

В свою очередь, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева подчеркивала, что речь идет о неврологическом симптоме, к которому предрасположены пациенты с сосудистой патологией и курильщики.