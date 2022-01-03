экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Улан-Баторская железная дорога становится активным участником международных перевозок и логистики

CentralAsia (MNG) -  Благодаря тому, что 30 декабря через Монголию прошел 2 500-й поезд, Улан-Баторская железная дорога смогла возобновить свои достижения прошлого года. 2500-е путешествие совершил поезд с 31 вагоном по маршруту Сухбаатар — Наушки, который отправился в путь 30 декабря в 9.15.

В результате улучшения пропускной способности и использования поездов грузоперевозки в 2021 году увеличились примерно на 40 тысяч ТЕУ по сравнению с предыдущим годом.

Достижение показывает, что АО «Улан-Баторская железная дорога» не только стало активным участником региональных и международных перевозок и логистики, но и сильным конкурентом на сухопутных коридорах, соединяющих Китай и Европу.

Также следует отметить, что количество поездов, проходящих через территорию Монголии по маршрутам, соединяющим Азию и Европу, а также Китай и Россию, в 2020 году достигло 2312, что стало новым рекордом для Улан-Баторской железной дороги. Поскольку железнодорожная компания перевезла более 20 процентов всех грузов, перевезенных между двумя континентами, коридор Монголии рассматривался как коридор с самыми высокими годовыми темпами роста.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Кабуле прогремел взрыв
  • В Монголии утверждена «новая политика возрождения для стимулирования экономики»
  • Диетолог назвала продукт, ускоряющий обмен веществ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com