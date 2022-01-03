В Узбекистане выявлены 64 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В воскресенье, 2 января, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 199 182. В течение прошедших суток зафиксированы 64 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (19), Самаркандской (13) и Ташкентской (10) областях.

За день выздоровели 107 инфицированных коронавирусом.

Информации о новых летальных исходах нет.

На лечении в настоящее время находятся 1 253 больных COVID-19.