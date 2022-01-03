В Узбекистане выявлены 64 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:12, 03 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В воскресенье, 2 января, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 199 182. В течение прошедших суток зафиксированы 64 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (19), Самаркандской (13) и Ташкентской (10) областях.
За день выздоровели 107 инфицированных коронавирусом.
Информации о новых летальных исходах нет.
На лечении в настоящее время находятся 1 253 больных COVID-19.