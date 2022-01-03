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В Казахстане за сутки выявлено 373 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 74;

- город Нур-Султан – 70;

- Карагандинская область – 47;

- Акмолинская область – 42;

- Павлодарская область – 33;

- Северо-Казахстанская область – 33;

- город Шымкент – 17;

- Атырауская область – 12;

- Костанайская область – 7;

- Туркестанская область – 7;

- Алматинская область – 6;

- Восточно-Казахстанская область – 6;

- Актюбинская область – 5;

- Жамбылская область - 5;

- Кызылординская область – 4;

- Мангистауская область – 3;

- Западно-Казахстанская область – 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 989 тыс. 143 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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