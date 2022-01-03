В Казахстане за сутки выявлено 373 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 74;
- город Нур-Султан – 70;
- Карагандинская область – 47;
- Акмолинская область – 42;
- Павлодарская область – 33;
- Северо-Казахстанская область – 33;
- город Шымкент – 17;
- Атырауская область – 12;
- Костанайская область – 7;
- Туркестанская область – 7;
- Алматинская область – 6;
- Восточно-Казахстанская область – 6;
- Актюбинская область – 5;
- Жамбылская область - 5;
- Кызылординская область – 4;
- Мангистауская область – 3;
- Западно-Казахстанская область – 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 989 тыс. 143 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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