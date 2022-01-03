Узбекистан и Афганистан подписали контракт на $100 миллионов на поставку электроэнергии

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2022 году на 100 миллионов долларов, сообщает государственная энергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat.

Контракт подписан между главным исполнительным директором DDa Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Хафизом Мохаммадом Амином и главой Национальных электрических сетей Узбекистана Дададжоном Исакуловым.

Соглашение было подписано после двухдневных переговоров между двумя сторонами. Сумма контракта составляет 2 миллиарда кВт / час, а его стоимость составит около 100 миллионов долларов в год.

В ходе визита делегация DABS также обсудила проект строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри", подписанный в прошлом году.

Делегация Афганистана пообещала сотрудничать с Узбекистаном в приостановленных проектах и выразила готовность обеспечить безопасность отложенных проектов.

Единая энергосистема Центральной Азии подключена к энергосистеме Афганистана только через Узбекистан, то есть электроэнергия, произведенная в странах единой энергосистемы, может экспортироваться только через Узбекистан.