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Узбекистан и Афганистан подписали контракт на $100 миллионов на поставку электроэнергии

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Афганистан подписали контракт на поставку электроэнергии в 2022 году на 100 миллионов долларов, сообщает государственная энергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat.

Контракт подписан между главным исполнительным директором DDa Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) Хафизом Мохаммадом Амином и главой Национальных электрических сетей Узбекистана Дададжоном Исакуловым.

Соглашение было подписано после двухдневных переговоров между двумя сторонами. Сумма контракта составляет 2 миллиарда кВт / час, а его стоимость составит около 100 миллионов долларов в год.

В ходе визита делегация DABS также обсудила проект строительства ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри", подписанный в прошлом году.

Делегация Афганистана пообещала сотрудничать с Узбекистаном в приостановленных проектах и выразила готовность обеспечить безопасность отложенных проектов.

Единая энергосистема Центральной Азии подключена к энергосистеме Афганистана только через Узбекистан, то есть электроэнергия, произведенная в странах единой энергосистемы, может экспортироваться только через Узбекистан.

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