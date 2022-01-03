Таджикистан лидирует по приросту населения на постсоветском пространстве

CentralAsia (TJ) - После распада Советского союза за 30 лет наибольший прирост населения зафиксирован в Таджикистане, пишет украинское издание «Страна».

В публикации со ссылкой на данные Всемирного банка отмечается, что численность населения Таджикистана за этот период увеличилась на 76,6%.

В четверку отличившихся стран оказались исключительно представители Центральной Азии: Узбекистан (+63,4%), Туркменистан (+59,2%) и Кыргызстан (+47,7%).

С плюсом идут также Азербайджан (+40%) и Казахстан (+14%), где проживают преимущественно азиатские народы.

Наиболее низкий уровень рождаемости зафиксирован в прибалтийских странах: Латвия, потерявшая за время независимости 28,3% населения, Литва (-24,5%).

За ними следуют Грузия, которая потеряла за этот период 23,2% населения, Украина (-20%), Армения (-15,5%), Эстония (-14,7%), Молдова (-12%), Беларусь (-7,8%) и Россия (-2,9%).

За счет кого умножаемся?

На начало 2021 года численность населения Таджикистана достигла 9,5 млн человек.

Среднегодовой прирост населения в Таджикистане за последнее десятилетие составил около 2,4%, тогда как население нашей планеты, в целом, увеличивалось в среднем на 1,5%.

Согласно официальным статистическим данным, в 90-е годы, после обретения независимости, рост числа жителей Таджикистана был более умеренным, и в среднем за год составлял около 1,6%.

Однако в нулевые годы среднегодовой прирост населения страны ускорился до 2,1% (2000-2009), а в десятые годы (2010-2019) – уже до 2,4%.

Высокий прирост населения страны, в первую очередь, обеспечили жители сельской местности, которые за годы независимости умножились на 90% (с 3 млн 684 тыс. до 7 млн человек).

Количество городского населения за этот период выросло на 49% (с 1 млн 676 тыс. до 2 млн 502 тыс. человек).

В региональном разрезе самый большой прирост населения зафиксирован в РРП (на 91%) и Хатлонской области (87%). Население Согдийской области увеличилось на 68%, Душанбе – на 51%, а наиболее низкий прирост зафиксирован в ГБАО – 37%.

На начало прошлого года численность жителей Хатлонской области составила более 3,4 млн (36% от общего числа населения страны), Согдийской области – около 2,8 млн (29%), РРП – 2,2 млн (23%), Душанбе – 880,8 тыс. (9,2%), ГБАО – 231,4 тыс. человек (2,4%).

Высокий прирост – это хорошо или плохо?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Всё зависит от площади страны, пригодного для проживания, доступности природных ресурсов для материальных потребностей человека и т.д.

Территория Таджикистана составляет чуть более 143 тысяч квадратных километров, около 93% которой занимают горы. Пригодная для постоянной жизни человека площадь составляет всего около 10 тысяч квадратных километров, и разделить ее на душу населения можно только по 1050 квадратных метров (10,5 соток).

Таджикистан остается единственной страной в постсоветском пространстве, которая до сих пор находится среди самых бедных стран мира.

Согласно квалификации Всемирного банка, к странам с низким уровнем доходов (low income economies) относятся с ВВП на душу населения ниже $1026. ВВП Таджикистана на душу населения по итогам 2020 года составил $780.

Имеющиеся в республике сельхозугодия эксплуатируются по 2-3 раза в год, при этом ежегодно сокращаются.

В последнем послании президента Эмомали Рахмона парламенту говорится, что ежегодно в среднем около 7 тысяч гектаров земли, в том числе 2,6 тысяч поливных земель, раздаются населению для строительства жилья.

Многие специалисты опасаются, что рост численности населения Таджикистана такими высокими темпами в будущем может спровоцировать еще более широкомасштабный отток граждан в зарубежные страны.

Только на территории России сегодня проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана, а с учетом статистики по другим странам этот показатель будет намного больше.

Как с этим бороться?

Различные страны мира применяли и применяют разные рычаги для управления и стабилизации численности населения.

Во времена Советского союза, к примеру, высокая рождаемость поощрялась – за рождение десятого ребенка женщину награждали орденом «Мать-героиня».

В России сегодня из-за сокращения населения многодетные семьи получают денежное вознаграждение и некоторые другие преференции.

А в перенаселенном Китае с 1978 по 2016 годы власти проводили политику «Одна семья – один ребенок».

Программа предусматривала штраф в размере от 4 до 8 средних годовых доходов в регионе за рождение второго ребенка. Кроме того, семья лишалась социального обеспечения, а государственные служащие теряли работу.

Согласно подсчетам местных властей, усилия помогли снизить численность на 400 млн человек.

Кроме того, в Китае получили распространение селективные аборты. Родители намеренно избавлялись от эмбрионов женского пола, отдавая предпочтение лишь мальчикам – будущим кормильцам семьи.

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