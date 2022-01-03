Из-за тумана ограничили работу узбекских аэропортов

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 3 декабря, из-за плохой видимости в аэропортах Ургенча и Нукуса самолеты не смогли совершить взлет и посадку. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.

Из-за густого тумана в аэропорту Ургенча — видимость около 200 метров — самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы, не смог вылететь в 03:25 из Шереметьево.

Также не вылетели: рейс авиакомпании S7 Airlines по маршруту Самара—Ургенч, и рейс авиакомпании «Урал», который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 03:30.

В настоящее время самолеты остаются в аэропортах отправителей до улучшения погодных условий в Ургенче.

Сильный туман — расстояние видимости 200 метров — также ограничил работу аэропорта Нукуса. Два рейса Uzbekistan Airways ждут своего рейса в Ташкент. Также может быть задержан рейс, который вылетит по маршруту Нукус—Актау в 11:30.

В связи с ухудшением метеорологических условий в аэропортах Нукус и Ургенч ранее запланированных три рейса отложены до тех пор, пока ситуация не изменится. Приблизительное время вылета – 16:00.

«Пассажиры авиарейсов, которые были задержаны или отложены на 2 и 3 января, имеют возможность вернуть авиабилеты или бесплатно поменять их на другую дату», — отметили в компании.

Утром 29 декабря самолеты не смогли совершить посадку и вылететь в аэропортах Намангана и Андижана из-за плохой видимости. Такая же ситуация наблюдалась в Намангане и 30 декабря.