Биолог допустила невозможность остановить пандемию из-за зараженных мышей

CentralAsia (CA) - Зараженные коронавирусом мыши не позволят остановить пандемию коронавируса, даже если все люди сделают прививку. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».

«Теперь человек может заражать мышей. И наоборот. А это на самом деле плохая новость. При наличии природных резервуаров нельзя говорить о том, что когда мы всех провакцинируем, вирус исчезнет», — допустила Баранова, комментируя невозможность остановить распространение инфекции из-за мышей.

Биолог подчеркнула, что люди не могут полностью оградиться от мышиных популяций, начав экологическую войну. В связи с этим необходимо мониторить природные резервуары вируса и смотреть, какие мутации образуются у млекопитающих при заболевании COVID-19, отметила она. Если вирус постепенно начнет терять свои способности связываться с человеческими рецепторами, то, возможно, «все не так и плохо», заключила Баранова.