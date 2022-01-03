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В Кабуле прогремел взрыв

CentralAsia (CA) -  В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Неизвестные попытались атаковать полицейский «рейнджер» движения «Талибан». Об этом сообщает агентство Aamaj News в Twitter.

Инцидент произошел в 6:30 утра по местному времени у входа в 11-й округ безопасности афганской столицы. О типе взрыва и повреждениях автомобиля талибов и иных не сообщается.

Силовики в настоящее время не прокомментировали инцидент, информация о жертвах отсутствует. Ни одна из действующих на территории Афганистана вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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