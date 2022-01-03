Диетолог назвала продукт, ускоряющий обмен веществ

- Азия и мир, общество
- 14:15, 03 января 2022
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CentralAsia (CA) - Красный перец способен подавить аппетит, сжечь калории, ускорить метаболизм, считает диетолог Хюлья Чагатай, пишет Milliyet.
Она напомнила, что физическая активность, большое количество воды и некоторые продукты способны улучшить обмен веществ и избавить человека от лишних килограммов. Специалист указала, благодаря содержащемуся капсаицину, красный перец способен повлиять на метаболизм. Стимуляция симпатической нервной системы приводит к выбросу катехоламинов из мозгового вещества. Это ускоряет обмен энергии и жиров.
Перец стимулирует сжигание лишних калорий после еды, назвала полезные свойства популярного продукта эксперт. Человек со сниженным аппетитом не испытывает чувство голода.
Ученые посоветовали не забывать и о противопоказаниях — есть перец в умеренных количествах. Они также призвали не ждать чуда от одного-единственного продукта.