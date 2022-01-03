В ДТП в Узбекистане погибли 5 человек (видео)

В ДТП в Узбекистане погибли 5 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане автомобиль Cobalt на полной скорости врезался в бетонное ограждение, 5 человек погибли.

Инцидент произошел 1 января, примерно в 13: 00 на автодороге М-39 "Термез-Ташкент", проходящей по территории Дехканабадского района Кашкадарьинской области, сообщает МВД Узбекистана.

Как отмечается, 32-летний водитель Cobalt двигаясь на большой скорости в дождливую погоду внезапно потерял управление и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель и 4 пассажира, находившиеся в машине, скончались от полученных травм.

Как сообщают очевидцы, в результате удара газовый баллон, установленный в автомобиле, пробил прошивку и оказался внутри салона автомобиля. Пассажиры скончались на месте происшествия.

По данному факту проводится доследственная проверка.