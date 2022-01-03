экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В новом году в Узбекистане ожидается повышение зарплаты, пенсии и стипендий

CentralAsia (UZ) -  В 2022 году узбекистанцев ждёт повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев во время своего новогоднего поздравления.

«В 2022 году в центре нашего внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Продолжим работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий», - сказал глава государства.

Мирзиеев подчеркнул, что будут задействованы все ресурсы для развития социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.

«Как и прежде, особое внимание мы уделим поддержке наших уважаемых ветеранов войны и труда, женщин, молодежи, заботе о тех, кто нуждается в помощи», - заключил президент.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в республике планируют дополнительно повысить заработную плату учителей и врачей дифференцированно в зависимости от квалификационной категории.

print
  • В Монголии от коронавируса ревакцинировано более 917 тыс. человек
  • Ученые назвали самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса
  • Диетолог назвала продукт, ускоряющий обмен веществ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com