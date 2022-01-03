В новом году в Узбекистане ожидается повышение зарплаты, пенсии и стипендий

CentralAsia (UZ) - В 2022 году узбекистанцев ждёт повышение зарплат, пенсий, стипендий и пособий. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев во время своего новогоднего поздравления.

«В 2022 году в центре нашего внимания будут ускоренное развитие отраслей экономики и предпринимательства, создание новых рабочих мест. Продолжим работу по повышению доходов населения, размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий», - сказал глава государства.

Мирзиеев подчеркнул, что будут задействованы все ресурсы для развития социальной сферы, особенно систем здравоохранения, науки, образования и воспитания.

«Как и прежде, особое внимание мы уделим поддержке наших уважаемых ветеранов войны и труда, женщин, молодежи, заботе о тех, кто нуждается в помощи», - заключил президент.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в республике планируют дополнительно повысить заработную плату учителей и врачей дифференцированно в зависимости от квалификационной категории.