В Узбекистане создадут электронный реестр всех деревьев

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане проведут полную цифровизацию деревьев. Собственники и пользователи зданий будут нести ответственность за сохранение и уход за деревьями на прилегающих территориях, передает gazeta.uz.

С 1 марта 2022 года в составе государственного кадастра объектов растительного мира будет внедрена система «Реестр деревьев» для ведения учёта и закрепления всех видов деревьев во всех регионах Узбекистана. Об этом говорится в указе президента от 30 декабря «О мерах по ускорению работ по озеленению и дальнейшей эффективной организации охраны деревьев в республике».

В соответствии с документом, юридические лица — собственники зданий и сооружений в населенных пунктах или их пользователи, включая арендующих, будут ответственными за сохранение и уход за закрепленными за ними деревьями.

Гомкомэкологии поручено до 1 марта 2022 года провести инвентаризацию деревьев, не входящих в государственный лесной фонд. Для этого разрешено использование дронов.

Минимум раз в год должна проводиться дополнительная инвентаризация новых посаженных деревьев, с обновлением выписок из реестра.

Всем государственным органам и организациям поручено в трехмесячный срок представить в органы экологии и охраны окружающей среды информацию о количестве и видах деревьев на своей территории. Затем они каждый квартал обязаны регулярно представлять в Госкомэкологии информацию о количестве и видах посаженных новых деревьев.

Полная цифровизация также охватит деревья, входящие в государственный лесной фонд. Государственный комитет по лесному хозяйству должен провести инвентаризацию до 1 сентября 2023 года и представить её результаты в Госкомэкологии для включения в «Реестр деревьев».

Ранее сообщалось, что в стране объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев.