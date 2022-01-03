В Узбекистане на этой неделе ожидаются дожди, туман и снег

CentralAsia (UZ) - Усиление ветра, дожди и снег прогнозируют синоптики Узбекистана на первую неделю нового года.

По данным Узгидромета, первая неделя нового года будет дождливой, по северным районам Узбекистана возможно выпадение снега. Это связано с выносом влажных воздушных масс с южных районов Каспийского моря.

В понедельник, 3 января, по большей части территории республики местами пройдут дожди, лишь по северным и восточным районам осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет 11-16° тепла, что на 4-5° выше нормы.

3-4 января возможны сильные осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха днем составит 7-12°, а ночью в пределах 0-5° тепла, и будет близка к норме. В эти дни местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 18-23 м/с, а также туман.