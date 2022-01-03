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Протесты в Казахстане: цену на газ снизят
Предыстория: В Казахстане проходят митинги из-за повышения цен на газ

CentralAsia (KZ) -  По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева правительство примет меры по ситуации в Жанаозене. Об этом сообщается на сайте primeminister.kz.

Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.

«В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», - говорится в сообщении.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

Отмечается, что будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров.

Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры, по правовой оценке, произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.

2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позднее акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрыли дороги в Актау и Жанаозене. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле.

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