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В Казахстане в ближайшие три дня ожидается похолодание до -30 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 января.

С 4 января серия ныряющих циклонов с большими запасами тепла и влаги будет оказывать влияние на погоду на большей части республики, вызывая на своем пути осадки, преимущественно снег, усиление ветра с низовой метелью, а также повышение температуры воздуха.

«Однако в тыл циклону смещается холодный западный антициклон, который вызовет прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха сначала на западе, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальной территории страны», - говорится в сообщении.

На северо-западе, севере, в центре республики столбики термометров ночью опустятся до -20...-25°C, местами до -30°C.

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