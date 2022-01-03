Израиль разрешит въезд вакцинированным и переболевшим COVID иностранцам

CentralAsia (CA) - Власти Израиля с 9 января разрешили въезд в страну вакцинированным и переболевшим COVID-19 иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление Минздрава страны.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID иностранцы из «оранжевых» стран (с умеренным уровнем заболеваемости) смогут получить разрешение на въезд», - говорится в сообщении ведомства.

Въезжающим необходимо будет выполнить ряд условий, отмечает Минздрав, - до посадки на самолет заполнить онлайн-форму на правительственном сайте, выполнить ПЦР или антиген-тест, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль и соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата.

Иностранцам из «красных» стран - с высоким уровнем заболеваемости - въезд будет запрещен. В настоящий момент «красными» по определению израильского минздрава считаются порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.

В Израиле одобрены два препарата от коронавируса — вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna. Ранее из-за появления нового штамма «омикрон» Израиль внес десять стран в «красный список» и запретил полеты в них.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет указывал, что в стране из-за распространения «омикрона» началась пятая волна роста заболеваемости. «Омикрон» уже в стране, от Кнессета до детских садов, и быстро распространяется», — говорил он.