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Метрополитен Ташкента запустил Telegram-бот для обращений пассажиров

CentralAsia (UZ) -  Руководство Ташкентского метрополитена намерено наладить обратную связь с пассажирами. Для этого в мессенджере Telegram запущен специальный бот для приема предложений и обращений граждан.

Как сообщили в пресс-службе «Тошкент метрополитени», бот принимает сообщения о проблемах, связанных с работой метро. Отправить в бот можно как комментарий в письменной форме, так и видео, фото или аудио (@TaklifhamdamurojaatlaruchunBot ).

В компании отметили, что обращения будут изучены со стороны руководства.

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