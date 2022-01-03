Метрополитен Ташкента запустил Telegram-бот для обращений пассажиров

CentralAsia (UZ) - Руководство Ташкентского метрополитена намерено наладить обратную связь с пассажирами. Для этого в мессенджере Telegram запущен специальный бот для приема предложений и обращений граждан.

Как сообщили в пресс-службе «Тошкент метрополитени», бот принимает сообщения о проблемах, связанных с работой метро. Отправить в бот можно как комментарий в письменной форме, так и видео, фото или аудио (@TaklifhamdamurojaatlaruchunBot ).

В компании отметили, что обращения будут изучены со стороны руководства.