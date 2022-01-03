В Узбекистане частным клиникам предоставят налоговые льготы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется развивать частную медицину и поддерживать её деятельность. Об этом говорится в проекте «Дорожной карты» по реализации Стратегии развития на 2022-2026 годы в 2022 году.

В документе отмечается, что частным медицинским организациям будут предоставлены налоговые льготы.

Рекомендации по созданию новых неправительственных медицинских организаций и требования в этой области будут облегчены в соответствии с международными стандартами.

Исходя из демографических показателей и показателей заболеваемости в регионах, в необходимых сферах будут созданы частные медицинские организации или расширены действующие.

Документ технического регламента, основанный на международном опыте, будет разработан в новой редакции, упрощающей требования к использованию подвальных помещений зданий и сооружений при проведении медицинских мероприятий или деятельности лабораторных и диагностических отделений.

При организации медицинской специализации упростят минимальные требования к материально-технической базе и медицинскому оборудованию.