В Узбекистане частным клиникам предоставят налоговые льготы

- Узбекистан, общество
- 21:35, 03 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируется развивать частную медицину и поддерживать её деятельность. Об этом говорится в проекте «Дорожной карты» по реализации Стратегии развития на 2022-2026 годы в 2022 году.
В документе отмечается, что частным медицинским организациям будут предоставлены налоговые льготы.
Рекомендации по созданию новых неправительственных медицинских организаций и требования в этой области будут облегчены в соответствии с международными стандартами.
Исходя из демографических показателей и показателей заболеваемости в регионах, в необходимых сферах будут созданы частные медицинские организации или расширены действующие.
Документ технического регламента, основанный на международном опыте, будет разработан в новой редакции, упрощающей требования к использованию подвальных помещений зданий и сооружений при проведении медицинских мероприятий или деятельности лабораторных и диагностических отделений.
При организации медицинской специализации упростят минимальные требования к материально-технической базе и медицинскому оборудованию.