Из Ташкента в Самарканд запустят дополнительный рейс на высокоскоростном поезде

CentralAsia (UZ) - В целях развития внутреннего туризма АО «Узбекистон темир йуллари» с 9 января по воскресеньям каждой недели по маршруту «Самарканд - Ташкент - Самарканд» запускает скоростной поезд «Афросиaб».

Согласно расписанию движения, скоростной поезд будет курсировать по воскресеньям в 10:50 по маршруту «Самарканд - Ташкент», и в 13:40 по маршруту «Ташкент - Самарканд».

В связи с этим в действующее расписание поездов «Афросиaб» будут внесены изменения.

Согласно новому расписанию, поезд № 764 «Афросиaб» с 9 января 2022 года в 07:00 будет курсировать с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента.

Скоростной поезд № 763 «Афросиaб», ежедневно курсирующий по маршруту «Самарканд - Ташкент» в 17:06, с этой даты будет курсировать с железнодорожного вокзала Самарканда в 16:40.

Поезд № 770 «Афросиaб» «Ташкент - Бухара», начнет свое движение с 9 января 2022 года в 08:30 с Центрального железнодорожного вокзала Ташкента.

Поезд № 769 «Афросиaб», который в настоящее время курсирует по маршруту «Бухара - Ташкент» в 15:02, будет курсировать с железнодорожного вокзала Бухары в 15:27.

Кроме того, поезд № 761 «Афросиaб», который начнет свое движение по маршруту «Бухара - Ташкент» в 15:50, будет отправляться с железнодорожного вокзала Бухары в 15: 52 с этой даты.

Остальные скоростные поезда, «Афросиaб» будут следовать по собственному расписанию, сообщает пресс-служба Минтранса РУз.