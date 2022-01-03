Коммерческие банки Узбекистана получили право выплачивать пенсии и соцпособия

CentralAsia (UZ) - Коммерческие банки и специализированные учреждения Узбекистана с 1 января 2022 года получили право выплачивать государственные пенсии и социальные пособия, ранее это мог делать только "Народный банк".

Постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему упрощению процесса назначения государственных пенсий и совершенствованию системы доставки пенсий и пособий гражданам» вступил в силу в 1 января.

Внебюджетный пенсионный фонд при Минфине Узбекистана каждые три года будет проводить тендеры по отбору коммерческих банков и иных специализированных учреждений, которые смогут доставлять и выплачивать пенсии и социальные пособия.

Выплаты будут производиться только в наличной форме в зданиях местных сходов граждан или в местах их проживания. При этом все накладные расходы на организацию выплат не должны будут превышать 1% суммы пенсий и пособий. Эти затраты будут компенсироваться из средств пенсионного фонда и государственного бюджета.

Постановление также предусматривает внедрение новой системы назначения государственных пенсий. С 1 июля 2022 года при их оформлении у заявителя будет запрещено требовать справки о трудовом стаже, заработной плате, периодах обучения в высших учебных заведениях и военной службе. Достаточно будет предъявить паспорт или идентификационную карту.

Для тех, кто не работает на момент наступления права выхода на пенсию, появится госуслуга, при помощи которой они смогут вносить сведения о своем трудовом стаже в межведомственный программно-аппаратный комплекс "Единая национальная система труда", а отделения пенсионного фонда будут назначать пенсии на основе получаемых из этой системы электронных данных.

Постановление главы государства обязывает соответствующие министерства и ведомства в двухмесячный срок переместить территориальные управления и районные (городские) отделения пенсионного фонда в удобные для обслуживания граждан здания.