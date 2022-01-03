В Ташкенте прошла церемония награждения чемпиона мира по рапиду Нодирбека Абдусатторова

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 3 января в Национальном олимпийском комитете состоялась торжественная церемония награждения нового чемпиона мира по быстрым шахматам (рапиду) Нодирбека Абдусатторова. Об этом сообщает пресс-служба президента Шавката Мирзиёева.

После победы на чемпионате мира по шахматам в Варшаве 17-летний чемпион мира по рапиду был удостоен дома государственной премии «Мард углон».

Сегодня состоялось вручение Нодирбеку Абдусатторову премии, шахматист получил ее из рук советника президента Абдужаббора Абдувахидова. Так же ему были вручены ключи от двухкомнатной квартиры в Ташкенте, подаренной ему президентом.