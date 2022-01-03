Узбекистан вошел в десятку лучших мест для туристических поездок в 2022 году - Тhe Independent

- Узбекистан, общество
- 22:01, 03 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В первый день наступившего года на сайте популярного британского онлайн-издания «The Independent» опубликована статья «Лучшие места для туристических поездок в 2022 году», сообщает ИА при МИД РУз «Дунё».
На основе рекомендаций писателей-путешественников редакция выбрала 10 самых популярных мест для посещения в наступившим году. В этот список вошли Нормандские острова, Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Узбекистан.
Редактор издания по туризму Хелен Коффи обращает особое внимание на Узбекистан, подчеркивая, что страна, находящаяся в центре Шелкового пути.
Отмечается, что Узбекистан несколько лет назад отменил визовые требования для владельцев британских паспортов и граждане Соединенного Королевства могут оставаться в стране до 30 дней без визы.
При планировании поездки в Узбекистан автор советует читателям включить в свой график международные фестивали и другие крупные культурные мероприятия, которые будут проведены в этом году и, непременно, вызовут большой интерес у туристов.
Среди них – Международный фестиваль танца «Лазги» в Хиве, фестиваль электронной музыки «Стихия» в Муйнаке, фестиваль лаванды в Коканде, международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде, литературный фестиваль «Шелковый путь» в Ташкенте и Бухаре, международный фестиваль ремесленников в Коканде и Ташкентский международный кинофестиваль.
Кроме того, любители искусства и архитектуры также могут посетить открытие в этом году Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств.