Узбекистан вошел в десятку лучших мест для туристических поездок в 2022 году - Тhe Independent

CentralAsia (UZ) - В первый день наступившего года на сайте популярного британского онлайн-издания «The Independent» опубликована статья «Лучшие места для туристических поездок в 2022 году», сообщает ИА при МИД РУз «Дунё».

На основе рекомендаций писателей-путешественников редакция выбрала 10 самых популярных мест для посещения в наступившим году. В этот список вошли Нормандские острова, Северная Ирландия, Канада, Испания, Италия, Турция, Египет, Бутан и Узбекистан.

Редактор издания по туризму Хелен Коффи обращает особое внимание на Узбекистан, подчеркивая, что страна, находящаяся в центре Шелкового пути.

Отмечается, что Узбекистан несколько лет назад отменил визовые требования для владельцев британских паспортов и граждане Соединенного Королевства могут оставаться в стране до 30 дней без визы.

При планировании поездки в Узбекистан автор советует читателям включить в свой график международные фестивали и другие крупные культурные мероприятия, которые будут проведены в этом году и, непременно, вызовут большой интерес у туристов.

Среди них – Международный фестиваль танца «Лазги» в Хиве, фестиваль электронной музыки «Стихия» в Муйнаке, фестиваль лаванды в Коканде, международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде, литературный фестиваль «Шелковый путь» в Ташкенте и Бухаре, международный фестиваль ремесленников в Коканде и Ташкентский международный кинофестиваль.

Кроме того, любители искусства и архитектуры также могут посетить открытие в этом году Центра исламской цивилизации и реконструированного Государственного музея искусств.