Уверен, что в 2022 году мы сможем полностью победить пандемию и спасти нашу экономику, - премьер Монголии

CentralAsia (MNG) - Краткое содержание выступления премьер-министра Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ в его новогоднем поздравлении.

«Нам удалось вырастить нашу экономику, которая сократилась на -5,3 процента из-за пандемии, на 3,4 процента к концу 2021 года. В результате всеобъемлющего плана в размере 10 триллионов тугриков, направленного на защиту здоровья и оживление экономики, граждане и предприятия постепенно переходят к нормальной жизни, начиная новый учебный год в классе и приветствуя нового года вместе без каких-либо ограничений. Все это результат своевременной вакцинации и активного участия всех граждан», - отметил Оюун-Эрдэнэ в его новогоднем поздравлении.

«В соответствии с новой политикой реабилитации подземный рудник Оюу-Толгой, который простаивал в течение многих лет, получим возможность начать строительство в следующем году. Сделка с Рио-Тинто аннулирует задолженность на 2,3 миллиарда долларов и устраняет будущий долг страны на 22 миллиарда долларов. В результате 34-процентная доля Монголии в проекте Оюу-Толгой была предоставлена ​​бесплатно, и мы, монголы, вернулись к началу контракта. Как премьер-министр страны, я уверен, что успешная реализация «Политики нового возрождения» удвоит экономику, создаст более 285 000 новых рабочих мест, создаст базовые условия для реализации долгосрочной политики развития Монголии, «Видение 2050» и спасти экономику от пандемии».

«Мы, монголы, говорим «Амны бэлгээс ашдын бэлгэ» (приблизительный перевод: «То, о чем мы говорим, хорошее когда-нибудь обязательно сбудется»), мы надеемся, что в 2022 году человечество сможет полностью победить пандемию, возродить экономику и вернуться к нормальной жизни», - заключил Оюун-Эрдэнэ.

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