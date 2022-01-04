На сегодняшний день около 50 незаконных находок динозавров из США были возвращены в Монголию

CentralAsia (MNG) - В мире насчитывается более 330 известных видов динозавров, около 16 процентов из которых обитали в монгольской пустыне Гоби. Однако с 1990 года из-за нашей халатности эти ценные артефакты были вывезены контрабандой и проданы с аукциона.

Ярким примером этого является «Тарбозавр Баатар» или «Tyrannosaurus Baatar», который был обнаружен незаконно около десяти лет назад. Благодаря тогдашнему руководству и ученым того времени мы вернули Баатара в нашу страну из США. В частности, значительным было участие и вклад палеонтолога и доктора профессора М.Болорцэцэг.

Во вторник, 3 июня 2014 года, Эрик Прокопи, частный коллекционер, был приговорен к трем месяцам в федеральной тюрьме. Он был признан виновным в том, что контрабандой ввез в США и затем собрал скелет тарбозавра Батаара. Скелет, имеющий большую научную ценность, затем был продан на аукционе в Нью-Йорке за 620 000 фунтов стерлингов. В конечном итоге Баатар был отправлен обратно в Монголию. Тогда поскольку федеральные власти в 2012 году начали борьбу с торговлей костями динозавров на черном рынке, более 18 экземпляров были возвращены в Монголию.

М.Болорцэцэг является исследователем по контракту в Музее естественной истории США и Национального географического общества. Она вызвалась репатриировать из США незаконные находки динозавров из Монголии и на данный момент репатриировала около 50 динозавров (по данным правительства США).

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Все окаменелости принадлежат государству и не могут быть экспортированы из страны. Аналогичные ограничения существуют в Марокко, Китае и Германии.

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