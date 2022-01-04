Фондовый рынок Монголии будет расширяться в 2022 году

CentralAsia (MNG) - Bloomberg недавно назвал Монгольскую фондовую биржу (МФБ) самым прибыльным фондовым рынком 2021 года. По состоянию на 5 декабря индекс МФБ Top 20 вырос на 104 процента, что послужило ключевым фактором для того, чтобы фондовая биржа Монголии считалась одним из ведущих рынков.

Вдобавок к этому, в сентябре 2021 года внутренний фондовый рынок был добавлен в Список наблюдения за статусом «Frontier Market» британской группой FTSE Russell. Это будет способствовать продвижению монгольского рынка на международном уровне и окажет значительную поддержку в привлечении на рынок профессиональных инвесторов, - подчеркнул исполнительный директор МФБ Х.Алтай.

Кроме того, ведутся работы по увеличению активности на рынке и ускорению его развития. В 2021 году было продано ценных бумаг на общую сумму 1,4 триллиона тугриков, что стало новым рекордом. Также были зарегистрированы девять новых ценных бумаг, таких как «Erdenes Tavantolgoi», «Invescore», «LendMN», «Central Express CVS» и «Mandal Future Growth Fund».

На данный момент общая рыночная капитализация ММП составляет 5,8 триллиона тугриков ($2,04 млрд)— 12 процентов ВВП страны. Эксперты полагают, что фондовый рынок будет и дальше расширяться, когда крупные компании, ведущие свою деятельность в Монголии, начнут более активно участвовать в рынке, внедряя свои собственные продукты.

После внесения новых поправок в Закон о банках Монголии, Богд Банк стал первым банком, выпустившим свои акции.

В настоящее время технологических достижений рынок криптовалюты стремительно развивается, поэтому в Монголии становится все более активным обмен криптовалют и монет. В целях регулирования правовой среды вскоре будет готов закон о поставщиках услуг виртуальных активов вместе с соответствующими правилами и положениями. Таким образом, в 2022 году Монгольская фондовая биржа планирует провести тесты по обмену виртуальными активами.

Ожидается, что в новом году рост внутреннего фондового рынка продолжится, поскольку банки в настоящее время готовят свое IPO наряду с IPO государственных компаний в рамках «Политики нового возрождения» правительства и двойного листинга компаний, которые в настоящее время котируются на зарубежных фондовых рынках.

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