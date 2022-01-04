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Кореец арестован за нападение на монголов в Сеуле

CentralAsia (MNG) -  По данным полиции Сеула, мужчина был взят под стражу за нападение на трех монголов.

Подозреваемый, личность которого не установлена, допрашивается о его участии в нападении, которое произошло около 3:20 утра в воскресенье возле станции Синнонхён в Каннам, Сеул.

Полиция считает, что в нападении принимали участие другие люди, и пытается их выследить.

Инцидент последовал за другими нападениями, имевшими место в отношении граждан Кореи и Монголии в явной форме «око за око».

В начале прошлого месяца с опозданием было обнаружено, что здесь группа учеников средней школы жестоко напала на своего одноклассника из Монголии в июле, записав свое нападение на видео и распространив его в Интернете.

Через несколько дней после сообщения средств массовой информации о нападении на гражданина Кореи напали монголы в столице страны Улан-Баторе. Было предположение, что инцидент был спровоцирован более ранним нападением на монгольскую девушку на том основании, что нападавшие напали на жертву, спросив, не кореец ли он.

После сообщений об июльском инциденте перед посольством Кореи в Улан-Баторе прошел митинг протеста.

Связь между инцидентами не была подтверждена, но была критика дискриминации иностранцев и иммигрантов в Корее.

Национальный институт молодежной политики недавно опубликовал опрос студентов некорейского происхождения и обнаружил, что 27 процентов студентов из иностранных или смешанных семей подвергались дискриминации.

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