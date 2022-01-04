В Монголии 47,5% взрослого населения вакцинированы бустерной дозой от COVID

CentralAsia (MNG) - В Монголии по состоянию на конец 2021 года 47,5% взрослых были вакцинированы бустерной дозой вакцины COVID-19 по всей стране, сообщает пресс-секретарь премьер-министра Ч. Болортуяа.

Кроме того, охват 1-й дозой составляет 69,7% (2 млн 266 тыс. 151), а 2-й дозой — 66,5% (2 млн 164 тыс. 925) от общей численности населения. Более того, 917 тыс. 048 человек (28,2%) получили 3-ю дозу или повторную вакцинацию от COVID-19.

Омикрон-штамм, впервые обнаруженный южноафриканскими учеными, к настоящему времени распространился в 122 странах мира. В связи с новым вариантом Монголия ведет наблюдение и исследования на своих границах и принимает меры, включая изоляцию.

Поскольку риск распространения варианта коронавируса омикрон-штамма высок, правительство призывает граждан активно участвовать в вакцинации против Covid-19.

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