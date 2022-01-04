China Global Television Network: премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ пообещали посетить в зимних Олимпийских играх 2022

CentralAsia (MNG) - Высокопоставленные правительственные чиновники из Аргентины и Монголии обязались посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, а министр иностранных дел Германии Анналена Баербок приняла личное решение не ехать в китайскую столицу.

В ходе подготовки к Играм доминировали разговоры о дипломатическом бойкоте под руководством США, при этом выражалась озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Китае.

Группа семи стран разделилась по поводу такого шага - Канада, Великобритания и США заявили, что их политики не будут присутствовать на Играх, в то время как Япония отправит только официальных лиц, имеющих прямое отношение к Олимпийским играм, но не назвала свои действия бойкотом.

Никакого дипломатического бойкота со стороны Франции или Италии не планируется, в то время как Баербок сообщила агентству печати DPA, что Германия все еще ищет общую позицию с другими членами Европейского союза (ЕС).

Баербок добавила, что не намерена ехать в Пекин в 2022 году, хотя подчеркнула, что это не было необычным шагом со стороны министра иностранных дел Германии.

«Я большой поклонник спорта, но на этот раз я определенно не поеду - в прошлом министры иностранных дел также не были обычным явлением», - сказала она DPA.

Она также поддержала предложенный ЕС запрет на товары, произведенные с использованием принудительного труда, как сообщает Politico, комментируя: «Предложение Европейского парламента запретить импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, на мой взгляд, совершенно верно».

Однако, как сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа, новый канцлер Германии Олаф Шольц пообещал укрепить экономические отношения с Китаем во время недавней встречи с президентом Китая Си Цзиньпином.

Государственная телевизионная сеть China Global Television Network также сообщила, что президент Аргентины Альберто Фернандес и премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ пообещали посетить Пекин в зимних Олимпийских играх 2022.

Сообщается, что Оюун-Эрдэнэ сказал на заседании парламента Монголии, Великого Государственного Хурала, что спорт не следует политизировать.

Россия заняла аналогичную позицию: ее президент Владимир Путин принял приглашение Си принять участие в церемонии открытия Игр 4 февраля.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в своем новогоднем послании настаивал на том, что «Олимпийские игры должны быть вне всяких политических споров».

В своем новогоднем послании президент МОК Томас Бах подтвердил свою убежденность в том, что «Олимпийские игры должны выходить за рамки всех политических споров» © МОК

История прав человека в Китае вызвала серьезные разногласия до Пекина 2022 года, когда критики утверждали, что его обращение с уйгурскими мусульманами в Синьцзяне равносильно геноциду, а его действия в Тибете и Гонконге также подвергаются критике.

Китай столкнулся с обвинениями в использовании принудительного уйгурского труда, осуществлении программы массового наблюдения, содержании тысяч людей в лагерях для интернированных, проведении принудительной стерилизации и намеренном уничтожении уйгурского наследия в районе Синьцзян.

Пекин утверждает, что лагеря являются тренировочными центрами, предназначенными для искоренения исламистского экстремизма и сепаратизма, и отрицает выдвинутые против него обвинения.

Также были опасения по поводу благополучия китайской теннисистки Пэн Шуай после того, как она первоначально обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии в китайской социальной сети Weibo.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Китайская столица станет первым городом, где пройдут Летние и Зимние игры.

автор: Патрик Берк

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Inside the Games

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