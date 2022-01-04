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Лавров лично поздравил своего монгольского коллегу с Новым годом!

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг посетила Россию. Участники встречи рассказали, что министр иностранных дел РФ С.Лавров был удивлён тем, что его монгольская коллега — женщина вдвое моложе его. Говорят, что он даже немного растерялся, когда монголка не заговорила с ним по-русски, как все её предшественники (хотя русским языком она владеет отлично), писал в прошлом году монгольский известный публицист Баабар (Б.Батбаяр).

Судя по всему, с тех пор министр иностранных дел России и министр иностранных дел Монголии стали хорошими друзьями.

Сергей Лавров лично поздравил своего монгольского коллегу госпожу Батцэцэг Батмөнх с Новым годом!

Он написал: «Уважаемая госпожа Министр!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!

Пусть 2022 год оправдает надежды, принесет удачу и благополучие. Здоровья, счастье, успехов и всего доброго Вам и Вашим близким!

С.Лавров».

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