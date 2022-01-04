За сутки в Монголии зарегистрировано 488 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 488 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 391 тыс. 622.

Из новых случаев 360 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 100 были выявлены в регионах страны, и 28 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 627 пациентов находятся в легком, 1 340 — в тяжелом, 186 — в критическом и 26 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 2 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 989.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения