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На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса

CentralAsia (CA) -  Во французском городе Марсель обнаружили новый штамм коронавируса, говорится в исследовании ученых Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). Их работа опубликована на портале MedRxiv.

Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали «нетипичную комбинацию».

Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома обнаружил 46 мутаций, сообщают ученые.

Штамм получил название IHU и был зарегистрирован в GISAID (глобальная база данных геномов вирусов) как B.1.640.2. Подчеркивается, что полученная ими информация свидетельствует о том, что появление новых штаммов коронавируса невозможно предсказать.

В препринте отмечается, что на основе 12 зарегистрированных случаев слишком рано строить предположения о вирусологических, эпидемиологических или клинических особенностях этого варианта коронавируса.

Данное исследование пока является препринтом, то есть оно еще не прошло рецензирование в научных журналах и не получило оценку экспертного сообщества, которое бы установило истинность или ложность выводов исследования.

Сейчас во Франции распространяется «омикрон», глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот вариант станет преобладающим. Накануне министр заявил, что январь из-за COVID-19 и других заболеваний станет «трудным» для больниц в стране.

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