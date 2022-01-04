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Узбекистан занял второе место по приросту населения в СНГ

CentralAsia (UZ) -  По данным Всемирного банка, за 30 лет после распада Советского союза прирост населения в Узбекистане составил 63,4 %.

Это один из самых высоких показателей на постсоветском пространстве. Республика уступила только Таджикистану, население которого выросло на 76,6%.

В других странах Центральной Азии также фиксируется прирост населения. В Туркменистане эта цифра составляет 59,2%, в Кыргызстане — 47,7%, в Казахстане — 14%.

Одновременно с этим население России уменьшилось на 2,9%, Беларуси — на 7,8%. Молдова потеряла 12% жителей, Эстония — 14,7%, Армения — 15,5%, Украина — 20%, Грузия — 23,2%. В Литве количество населения упало на 24,5%, а в Латвии – на 28,3%.

Перед распадом СССР население страны составляло 288,14 миллиона жителей. Сейчас же общее население всех стран (без учета ДНР и ЛНР) — 295,67 миллиона человек. Таким образом, за 30 лет рост населения на территории бывшего Союза составил 7,53 миллиона человек или же 2,6%, хотя этот показатель достигнут только за счет центральноазиатских стран.

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