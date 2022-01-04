В США разрешили COVID-ревакцинацию детей от пяти лет

CentralAsia (CA) - Власти США разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса для подростков от 12 лет и детей с заболеваниями иммунной системы от пяти лет. Об этом сообщает Управление по надзору за качеством продовольствия и лекарственных средств (FDA) при Минздраве страны.

Для ревакцинации будет использоваться вакцина производства Pfizer/BioNTech.

«FDA дополнило правила по экстренному использованию вакцины, расширив список за счет лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Также как минимум до пяти месяцев сокращается период между завершением полной вакцинации (две дозы прививки) и ревакцинацией. Позволено вводить третью дозу вакцины детям с проблемами с иммунной системой с пяти до 11 лет», — говорится в сообщении.

Управление отмечает, что приняло решение после изучения данных из Израиля, согласно которым использование прививки от Pfizer доказало безопасность. Израильские медики представили американским информацию о ревакцинации 6,3 тыс. человек в возрасте от 12 до 15 лет. Эти сведения «позволили иначе оценить преимущества и риски ревакцинации подростков в условиях нынешней вспышки COVID-19», отмечает управление, заверяя в безопасности бустерной вакцинации.

Детям от пяти до 11 лет, которые относятся к группе риска — с заболеваниями иммунной системы, сопутствующими заболеваниями и пережившим трансплантацию органов — ревакцинация рекомендована по причине того, что две дозы вакцины могут не дать им достаточной защиты от вируса. При этом тем детям этой же возрастной группы, которые не страдают заболеваниями и уже полностью вакцинированы, ревакцинация пока не требуется.

«FDA продолжает изучать информацию и обсуждает вопрос необходимости ревакцинации этой категории», — отмечается в сообщении.

Управление напоминает, то третья доза прививки может дать людям большую защиту от омикрон-штамма коронавируса.

Вакцинировать детей от пяти лет в США разрешили с 8 ноября. Для этого применяется вакцина Pfizer/BioNTech, которую FDA одобрило для такого использования 29 октября. Детям вакцина вводится в двух дозах, которые по количеству равны трети дозы для людей старше 12 лет. В период клинических исследований вакцина показала 91-процентную эффективность среди детей.

Вакцину Pfizer/BioNTech для подростков от 12 до 15 лет одобрили в мае 2021 года. Для взрослых она была одобрена Всемирной организацией здравоохранения 31 декабря 2020 года. 24 июня 2021 года ВОЗ сообщила, что ее можно использовать для профилактики COVID-19 у детей и подростков.

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в США заразились коронавирусом более 525 тыс. человек, умерли 2 тыс. 445 человек, полностью вакцинированы около 200 млн человек.