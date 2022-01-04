В Казахстане за сутки выявлено 413 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 413 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 75;
- город Алматы — 65;
- город Шымкент — 61;
- Карагандинская область — 38;
- Акмолинская область — 37;
- Павлодарская область — 27;
- Северо-Казахстанская область — 27;
- Атырауская область — 20;
- Туркестанская область — 13;
- Восточно-Казахстанская область — 11;
- Алматинская область — 10;
- Костанайская область — 8;
- Западно-Казахстанская область — 6;
- Мангистауская область — 6;
- Кызылординская область — 4;
- Жамбылская область — 3;
- Актюбинская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 989 тыс. 556 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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