В Казахстане за сутки выявлено 413 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 413 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 75;

- город Алматы — 65;

- город Шымкент — 61;

- Карагандинская область — 38;

- Акмолинская область — 37;

- Павлодарская область — 27;

- Северо-Казахстанская область — 27;

- Атырауская область — 20;

- Туркестанская область — 13;

- Восточно-Казахстанская область — 11;

- Алматинская область — 10;

- Костанайская область — 8;

- Западно-Казахстанская область — 6;

- Мангистауская область — 6;

- Кызылординская область — 4;

- Жамбылская область — 3;

- Актюбинская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 989 тыс. 556 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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