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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 12 человек, передает оперативный штаб.

По данным за 2 января, было зарегистрировано 8 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и четыре случая смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 тыс. 631 человек (14 тыс. 717+ и 1 тыс. 914 КВИ-), из них в стационарах – 2 тыс. 153, на амбулаторном уровне – 14 тыс. 478.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 199;

- в состоянии крайней степени тяжести – 65;

- на аппарате ИВЛ – 46.

Коронавирус в Казахстане
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