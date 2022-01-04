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В Улан-Баторе ограбили гражданина Китая и забрали $432 тыс.

CentralAsia (MNG) -  Гражданин КНР обратился с заявлением в полицию. У него забрали 1,23 миллиарда тугриков ($432 тыс.)

Из ₮1,2 млрд, ограбленных у гражданина Китая, было конфисковано ₮840 млн и задержаны 4 человека.

По данным Департамента уголовной полиции Улан-Батора, гражданин Китая был избит и ограблен из своего дома на сумму 1,23 млрд тугриков.

Полицейские по горячим следам уже задержали подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте 24, 25, 29, 32 и 38 лет. Среди них оказалась 32-летняя женщина.

«3 января в полицию позвонили, что иностранец был избит и ограблен. Он потерял крупную сумму денег. Согласно сообщению, сотрудники Управления полиции района Хан-Уул оперативно работали и задержали четырех подозреваемых. В ходе расследования из 1,2 млрд тугриков, потерянных на месте преступления, было конфисковано 840 млн тугриков ($ 295 тыс.) и один пистолет, и расследование продолжается. Граждане предупреждаем, что нельзя носить с собой большие суммы наличных денег», - сказал старший оперуполномоченный, майор отдела тяжких преступлений уголовной полиции Н.Золбоо.

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