В Узбекистане зарплату учителям и врачам повысят на 5-15 процентов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 2022 году повысят зарплату учителям и врачам. Об этом говорится в проекте указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы". Разработчиком документа выступило Министерство юстиции страны, и опубликованного для всеобщего обсуждения на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов (СОВАЗ).

В проекте говорится: повысить в 2022 году дополнительно заработную плату учителей и врачей дифференцированно в зависимости от квалификационной категории:

учителей высшей категории – минимум на 15 процентов;

учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10 процентов;

учителей и врачей второй категории – минимум на 5 процентов.

Также кардинальному пересмотру подвергнется порядок присвоения квалификационной категории учителям и врачам с привлечением международных экспертов, а также будет внесен в Кабинет Министров проект постановления о внедрении справедливой и прозрачной системы оценки квалификации.

С 1 июля 2022 года также разрешается осуществление самостоятельной деятельности по направлению «семейный врач» на основе самозанятости.