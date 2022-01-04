экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане зарплату учителям и врачам повысят на 5-15 процентов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 2022 году повысят зарплату учителям и врачам. Об этом говорится в проекте указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы". Разработчиком документа выступило Министерство юстиции страны, и опубликованного для всеобщего обсуждения на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов (СОВАЗ).

В проекте говорится: повысить в 2022 году дополнительно заработную плату учителей и врачей дифференцированно в зависимости от квалификационной категории:

учителей высшей категории – минимум на 15 процентов;

учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10 процентов;

учителей и врачей второй категории – минимум на 5 процентов.

Также кардинальному пересмотру подвергнется порядок присвоения квалификационной категории учителям и врачам с привлечением международных экспертов, а также будет внесен в Кабинет Министров проект постановления о внедрении справедливой и прозрачной системы оценки квалификации.

С 1 июля 2022 года также разрешается осуществление самостоятельной деятельности по направлению «семейный врач» на основе самозанятости.

print
  • За сутки в Монголии зарегистрировано 488 случаев COVID-19
  • В Узбекистане создадут электронный реестр всех деревьев
  • В Таджикистане из-за обрушившихся 14 лавин движение по автотрассе Душанбе—Чанак приостановлено. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com