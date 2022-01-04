В Узбекистане зарплату учителям и врачам повысят на 5-15 процентов

- Узбекистан, общество
- 12:10, 04 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 2022 году повысят зарплату учителям и врачам. Об этом говорится в проекте указа президента "О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы". Разработчиком документа выступило Министерство юстиции страны, и опубликованного для всеобщего обсуждения на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов (СОВАЗ).
В проекте говорится: повысить в 2022 году дополнительно заработную плату учителей и врачей дифференцированно в зависимости от квалификационной категории:
учителей высшей категории – минимум на 15 процентов;
учителей первой категории, врачей высшей и первой категории – минимум на 10 процентов;
учителей и врачей второй категории – минимум на 5 процентов.
Также кардинальному пересмотру подвергнется порядок присвоения квалификационной категории учителям и врачам с привлечением международных экспертов, а также будет внесен в Кабинет Министров проект постановления о внедрении справедливой и прозрачной системы оценки квалификации.
С 1 июля 2022 года также разрешается осуществление самостоятельной деятельности по направлению «семейный врач» на основе самозанятости.