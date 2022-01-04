В прошлом году более 13,5 млн граждан Узбекистана получили все дозы вакцины от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В 2021 году для вакцинации соответствующей части населения Узбекистана было использовано 39 203 933 дозы вакцины, сообщил Минздрав республики.

В прошлом году количество людей, прошедших полный курс вакцинации, составило 63% или 13,5 миллионов вакцинированных лиц старше 18 лет.

Полностью привиты: 852 574 человека старше 65 лет, 427 833 медперсонала, 431 274 школьных учителя, 167 064 работника дошкольных образовательных учреждений, 828 103 - граждане с хроническими заболеваниями. Остальные полностью вакцинированные - представители других групп населения.

Наибольшая часть населения, полностью вакцинированного от коронавируса, находится в Самаркандской области, где полностью вакцинированы 1 765 228 человек.

Более 74 процентов вакцинированных составило население в возрасте старше 18 лет, которым была запланирована вакцинация против коронавируса, отметили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.