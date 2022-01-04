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В Таджикистане из-за обрушившихся 14 лавин движение по автотрассе Душанбе—Чанак приостановлено. Фото

CentralAsia (TJ) -  На автотрассе Душанбе—Чанак (Таджикистан) за день зафиксирован сход 14 лавин, движение транспорта по ней приостановлено, сообщили «Азия-Плюс» в филиале компании IRS, обслуживающую указанную автомагистраль.

По данным источника, сейчас дорога, временно закрытая, очищается от снега и обрабатывается противоскользящими средствами.

В компании отметили, что среди сошедших лавин, самая большая была зафиксирована на 65-м километре этой автодороги - высота лавины составила более 15 м, а ширина около 300 м.

«Поэтому, по согласованию с сотрудниками государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана, было принято решение временно приостановить движение транспортных средств до ликвидации этих и других лавин», - отметили там.

В IRS сообщили, что после расчистки участка трассы с 62 по 73 км, 25 машин, которые там застряли, были пропущены в Душанбе.

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