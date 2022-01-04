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В Узбекистане создадут систему предотвращения киберпреступлений

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане будет создана система предотвращения киберпреступлений и пересмотрено наказание за киберпреступность. Об этом говорится в проекте постановления президента «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

В стратегии будут определены основные направления кибербезопасности доменной зоны UZ, а также других сфер, связанных с электронным правительством, энергетикой, цифровой экономикой и другой важной информационной инфраструктурой.

В документе говорится о пересмотре уголовной ответственности за киберпреступность. Будет усовершенствована система мониторинга кибератак и угроз в информационном пространстве.

Это расширит техническую инфраструктуру единой сети кибербезопасности. Планируется еще больше активизировать деятельность ИТ-парка инноваций в кибернетике.

IT-парк займется обучением молодежи кибербезопасности на базе учебных центров цифровых технологий в регионах, а также проводить ежегодные национальные конкурсы по выявлению кибератак среди студентов и школьников.

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