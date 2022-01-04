экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявлены 89 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 3 января общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 199 271. В течение прошедших суток зафиксированы 89 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (31), Самаркандской (17), Хорезмской (12) и Андижанской (9) областях.

За день выздоровели 957 инфицированных коронавирусом.

На лечении находятся 1247 больных COVID-19.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане создадут электронный реестр всех деревьев
  • Протесты в Казахстане: Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу, - Токаев
  • Фондовый рынок Монголии будет расширяться в 2022 году


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com