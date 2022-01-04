В Узбекистане выявлены 89 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 3 января общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 199 271. В течение прошедших суток зафиксированы 89 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (31), Самаркандской (17), Хорезмской (12) и Андижанской (9) областях.

За день выздоровели 957 инфицированных коронавирусом.

На лечении находятся 1247 больных COVID-19.