Протесты в Казахстане: Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Актау правительственная комиссия приступила к работе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники Администрации президента. На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», - написал Токаев.

Ранее сообщалось, что 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрыли дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером в понедельник, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ.

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