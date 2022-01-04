МЧС Узбекистана расчищает трассу на перевале Камчик от снега и гололедицы (видео)

МЧС Узбекистана расчищает трассу на перевале Камчик от снега и гололедицы

CentralAsia (UZ) - В эти минуты на перевале "Камчик", соединяющим три области в Ферганской долине с остальной частью Узбекистана, идёт снег. При координации МЧС Узбекистана ведётся работа по расчистке трассы от снега и предотвращению образования гололедицы на проезжей части, отметили в министерстве.

По данным станции лавинного мониторинга Узгидромета на перевале Камчик, температура в части перевала -3 градуса ниже нуля.

Также с 08:00 часов 4 января до 08:00 часов 5 января 2022 года по урочищу "Чимган" объявлена лавинная опасность. Граждан просят соблюдать меры предосторожности и не заходить в запретные зоны, обозначенные вывесками - о лавинной опасности.