Есть страны, которые препятствуют строительству АЭС в Узбекистане – посол РФ в РУз

CentralAsia (UZ) - Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов рассказал, на какой стадии находится проект строительства атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане. По его словам, есть страны, которые препятствуют этому проекту, при этом сами они уже заказали несколько атомных станций, передают местные СМИ.

«Вопрос по АЭС был поставлен президентами. Они дали старт процессу проработки этого проекта с прицелом на его реализацию. Этот процесс сейчас идет достаточно интенсивно на уровне экспертов. Здесь возникла масса технических вопросов. Сначала план был один по реактору, но возникли определенные мнения ученых. Из–за того, что не всегда все просто с водой в Узбекистане, было предложено использовать другой тип реактора. Вопрос, в общем, обсуждается», – отметил посол.

Дипломат также заявил, что есть страны, которые препятствуют строительству АЭС в Узбекистане.

«Мы знаем, что есть соседние страны, которые обеспокоены и выступают против строительства АЭС в Узбекистане, но сами уже заказали три станции. Если они начнут быстрее строить и построят, то именно они будут торговать электроэнергией в регионе. Есть конкуренция, поэтому самое главное – не опоздать. Конечно, все нужно просчитывать, но опаздывать тоже не надо. Я думаю, что политики обеих стран это понимают», – сказал российский посол.

Он также добавил, что этот проект будет двигаться вперед, но сейчас не надо торопить события.

«Самое главное, чтобы проект удовлетворял Узбекистан и был принят правильно широкой общественностью. Здесь пока нет единства. Мне часто говорили – Узбекистан, построив АЭС, может попасть в зависимость от России, он будет много должен. Я отвечал – это все страшилки, которые не имеют реального обоснования, поскольку при любой стоимости АЭС, она все равно будет окупаться, не быстро, но будет», – сказал Олег Мальгинов.

Согласно плану, строительство атомной электростанции в Узбекистане начнется в 2022 году.

Оценочная стоимость строительства АЭС российского дизайна в Узбекистане составит порядка 11 миллиардов долларов, запуск первого энергоблока планируется в 2028 году.