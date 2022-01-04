Узбекистан откроет 9 Генеральных консульств в 5 странах

CentralAsia (UZ) - Согласно проекту «Дорожная карта» по реализации Стратегии развития на 2022-2026 годы в 2022 году будут открыты новые консульства Республики Узбекистан за рубежом.

Как отмечается в документе, будут открыты генеральные консульства Республики Узбекистан в Самаре, Астрахани, Туле, Калининграде и Нижнем Новгороде в Российской Федерации, Шымкенте в Казахстане, Праге в Чехии, Оттаве в Канаде и Пусане в Республике Корея.

Также планируется увеличить штат Генеральных консульств Республики Узбекистан в Российской Федерации (Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Екатеринбург), Генеральных консульств США в Нью-Йорке и во Франкфурте на Майне в Германии.

Одна новая консульская штатная единица пополнит штаты посольств в Российской Федерации, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.